Who were the five highest-graded Bengals from Week 1 loss to Patriots?

The highest-graded Bengals in Week 1 vs the Patriots:



πŸ₯‡ Logan Wilson - 92.5

πŸ₯ˆ Cordell Volson - 79.0

πŸ₯‰ Ja'Marr Chase - 73.9

🏠Orlando Brown Jr. - 72.6

🏠Zach Carter - 72.5